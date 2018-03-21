بروان يعد أسلحته لمواجهة ” العين “.. والشلهوب في المقدمة

ماجد محمد(صدى):

يستعد المدرب الأرجنتيني لنادي الهلال خوان بروان؛ لمباراته الحاسمة أمام العين الإماراتي المقرر إقامتها 2 إبريل القادم؛ حيث لا بديل عن الفوز أمام الزعيم، في تلك المواجهة الآسيوية.

وبدأ ” بروان ” استعدادته بجمع أسلحته التي سيوجه بها العين، حيث قرر الاعتماد على صانع الألعاب المخضرم محمد الشلهوب في ظل الأداء الجيد الذي قدمه الفترة الأخيرة.

وقالت مصادر إن الجهاز الفني طلب أن يتم التحضير لمواجهة ودية من الجهاز الإداري؛ للتأكد من جاهزية اللاعبين، خاصة العائدين من الإصابة.

وبات الحارس الدولي عبد الله المعيوف أكثر قربًا من التعافي وإنهاء برنامجه العلاجي والتأهيلي؛ حيث أنه من المنتظر مشاركته في مران الخميس.

ويواصل اللاعب سلمان الفرج برنامجه العلاجي والتأهيلي؛ في ظل الإيقاف الذي تعرض له 4 مباريات محليًا؛ حيث يسعى بروان إلى تجهيزه لمواجهة العين باستغلال فترة الإيقاف.