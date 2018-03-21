اعتماد غابة للأشجار بمساحة 30 مليون متر في بريدة لإنهاء أزمة وادي الرمة 

حسين العلي(صدى):

كشف رئيس تأهيل وتطوير وادي الرمة المشكّل من أمارة منطقة القصيم د.ابراهيم الغصن عن نتائج كبيرة بعد تظافر الجهود خلال الفترة الماضية وبمتابعة أميرالقصيم وسمو نائبه وتوجيه الإدارات ذات العلاقة والسعي للخروج من أزمة تلوث وادي الرمة وضخ المياه المعالجة من المحطة الثانية والإعلان عن مشروع صرف المياه المعالجة لغابة محافظة عنيزة بتكلفة 39 مليون على مساحة 10 مليون متر مربع وتقع شمال شرق المحافظة ومجاورة لطريق الرياض السريع .

وأكد الغصن خلال زيارة أمين أمانة منطقة القصيم م. محمد المجلي ومدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالقصيم م. سلمان الصوينع لمواقع المشروعين أن غابة بريدة والتي تقع جنوب شرق بريدة بمساحة 30 مليون متر مربع تم اعتمادها لتكون واحة شجرية ومتنفس سياحي، مشيراً إلى أن مدير عام خدمات المياه بالقصيم م.عبدالمحسن الفريحي قدّم هذا المشروع وسعى لتحقيقه من أجل تحويل مشكلة الوادي إلى نعمة بعد استغلال كميات المياه المتدفقة إلى واحة متميزة شرق بريدة .

الصوينع ذكر خلال الزيارة أن غابة عنيزة تم اعتمادها واستخراج الصكوك اللازمة قبل البدء بالعمل الفعلي ، وتستوعب الغابة 500 ألف شجرة مع تجهيز شبكات المياه والبحيرات ، مشيراً إلى أن هناك مساحة خمسة مليون متر سيتم إضافتها لغابة عنيزة في المرحلة الثانية .

المجلي أكد أن أمانة القصيم خصصت الموقع للمياه والزراعة لتحويله ليكون واحة بريدة ،استجابة لتوجيهات أمير القصيم في معالجة مشكلة تلوث الوادي الحالية .