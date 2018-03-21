العرفج: ” الوظيفة تؤدي لتبلد المخ ولا أدرى سبب الحرص على الوظائف “
أكد الإعلامي أحمد العرفج، أن الوظيفة كثيرا ما تغيّر الأخلاق والنفوس، مؤكدًا أنه لم يخلق الله أحدًا إلا ومنحه الموهبة التي يجب أن يجدها ليعرف طريقه.
واستشهد العرفج بقول الكاتب الراحل عباس العقاد : ” الوظيفة عبودية القرن العشرين ” ، مضيفا: ” لا أدرى سبب حرص الناس على الوظائف رغم أن تسعة أعشار الرزق في التجارة “.
وأشاد العرفج خلال برنامج ” يا هلا ” بالشباب بائعي الكليجة والنعنااع وغيرها، محاولين كسب الرزق بطرق أخرى بدلا من السعي والتقاتل على الوظائف، مؤكدًأ أن المشاريع الصغيرة تلك دخلها يمكن أن يفوق دخل الموظف.
د. #أحمد_العرفج:
الوظيفة كثيرا ما تغيّر الأخلاق والنفوس، ولم يخلق الله أحدًا إلا ومنحه الموهبة التي يجب أن يجدها ليعرف طريقه
انتظرونا الليلة 8.00 مساء في حلقة جديدة من برنامج #ياهلا_بالعرفج مع عامل المعرفة @arfaj1 pic.twitter.com/geIseXZnSR
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 21, 2018
رند[ عدد التعليقات: 8544 ] نشر منذ 1 ساعة
يازينك ساكت😬
رااايق[ عدد التعليقات: 4193 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههههههههههههههههه
الغامدي[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 47 دقيقة
طيب قل لهم يفتحون الدراسات العليا بدل ما الواحد عاطل او على وظيفة غير تخصصه او غير راضي بها لان العلم مفيد للشخص و الوطن فيه ناس مكفيه دخل بسيط
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 2935 ] نشر منذ 46 دقيقة
كلاً ميسر لما خلق له-لكي تمشي الحياه-