العرفج: ” الوظيفة تؤدي لتبلد المخ ولا أدرى سبب الحرص على الوظائف “

عادل الحربي(صدى):

أكد الإعلامي أحمد العرفج، أن الوظيفة كثيرا ما تغيّر الأخلاق والنفوس، مؤكدًا أنه لم يخلق الله أحدًا إلا ومنحه الموهبة التي يجب أن يجدها ليعرف طريقه.

واستشهد العرفج بقول الكاتب الراحل عباس العقاد : ” الوظيفة عبودية القرن العشرين ” ، مضيفا: ” لا أدرى سبب حرص الناس على الوظائف رغم أن تسعة أعشار الرزق في التجارة “.

وأشاد العرفج خلال برنامج ” يا هلا ” بالشباب بائعي الكليجة والنعنااع وغيرها، محاولين كسب الرزق بطرق أخرى بدلا من السعي والتقاتل على الوظائف، مؤكدًأ أن المشاريع الصغيرة تلك دخلها يمكن أن يفوق دخل الموظف.