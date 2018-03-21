وصفات طبيعية لتكبير الشفاه دون مخاطر

متابعات(صدى):

قدمت خبيرة تجميل طريقة لتكبير الشفايف بشكل طبيعي وصحي وآمن من دون الحاجة لإنفاق الكثير من الوقت والمال ومن دون مخاطرة، ولا توجد جميع هذه المواصفات إلا في الخلطات والوصفات الطبيعية.

نفخ الشفايف بالتقشير:

يمكنك تكبير شفتيك من خلال بعض العادات البسيطة كتمرير فرشاة الأسنان بعد غسل الأسنان على الشفتين، فبمثل هذه الحركات الناعمة البسيطة ستتمكنين ليس فقط من تحريك مجرى الدم في المنطقة وتوريدها، وإنما من خلال الممارسة والمداومة يمكنك الحصول على شفتين أكثر إمتلاء وجاذبية.

نفخ الشفايف بالسكر:

يمكنك أيضاً الاستفادة من السكر بمزج القليل منه مع الماء حتى الحصول على خليط من الكريم يمكنك تطبيقه على الشفتين والمنطقة المحيطة بها لتحصلي على شفتين أكبر.

خلطة زيت الزيتون:

يمكنك من خلال ملعقة واحدة صغيرة من السكر الخشن وملعقتان صغيرتان من زيت الزيتون أن تقومي بعمل خليط، ومن ثم يتم فرك الشفتين به بنعومة لمدة تتراوح ما بين 3 و5 دقائق وبعدها غسل الشفتين بالماء الفاتر (الدافئ) ومن ثم ترطيبها بمرطب غني خاص بالشفاه، ويمكن من خلال المداومة على هذه الوصفة أن تحصلي على فارق كبير في اللمعة والنضارة.