أحلام وفدوى المالكي نجوم حفلات مركز جابر الأحمد في أبريل

نورة الشهري(صدى):

تحيي الفنانة فدوى المالكي ليلة أم كلثوم، يوم الخميس الأول من الشهر الموافق 5 أبريل، وذلك ضمن فعاليات شهر أبريل المقبل في مركز جابر الأحمد الثقافي بالكويت.

حيث تقدم مجموعة من أبرز أغنيات كوكب الشرق التي يحبها الجمهور، وهو الحفل الذي عادة ما يملأ الجمهور فيه قاعة المسرح الوطني من محبي أغنيات الزمن الجميل.

وفي اليوم التالى الموافق 6 أبريل تحيي الفنانة الإماراتية أحلام، حفلها السنوي في المركز، حيث سبق أن قدمت العام الماضي حفلها الأول هناك في نفس التاريخ.

والذي شهد حضور عدد كبير من الشيوخ والشيخات في الكويت والمملكة العربية السعودية الذين جاءوا خصيصًا لحضور الحفل، كما حضره أيضًا الفنان نبيل شعيل، والإعلامية والناشطة السياسية فجر السعيد، وغيرهم.

والجدير بالذكر أن المسرح الوطني يشهد هذا الأسبوع ليلة الفنان أبو بكر سالم، التي يشدو فيها بالغناء الفنان عبد الله الرويشد، ومطرف المطرف ومساعد البلوشي، على مدى يومي 22 و23 مارس.