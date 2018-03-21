في اجتماع ولي العهد وترامب.. 3 رؤساء أخرين حضروا الجلسة

واشنطن(صدى):

جرت، أمس الثلاثاء، جلسة مباحثات بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تناولت عدد من القضايا الهامة، وذلك في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض.

ومن يدقق النظر في الجلسة التي استمرت لوقت ليس بقصير، يجد مكوناتاً بارزة كثيرة أحاطت بسمو ولي العهد، والتي تمثلت في الأعلام واللوحات داخل الغرفة.

ويحوي المكتب البيضاوي، أعلاماً عدة للولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك أعلام جميع أسلحة القوات المسلحة الأمريكية، وظهر في الصورة 5 أعلام فقط منها خلف سمو ولي العهد، وهم: أعلام حرس الحدود الأمريكي ” خلف الأمير أقصى اليسار ” ، وعلم القوات المسلحة الأمريكية ” خلف الأمير، الثاني إلى اليسار “.

كما ظهر علم مشاة البحرية الأميركية ” المارينز ” ” خلف الأمير، الثالث إلى اليسار ” ، وعلم البحرية الأمريكية ” خلف ترامب، الثاني من اليمين ” ، وأخيراً علم القوات الجوية الأمريكية ” خلف ترمب، أقصى اليمين ” .

أما اللوحات التي أحاطت بسمو ولي العهد، فكانت لرؤساء أمريكا السابقين وهم من اليسار : ” أبراهام لينكولن، جورج واشنطن، ثم صورة أخرى للرئيس جورج واشنطن، وأخيراً إلى أقصى اليمين ثوماس جيفرسون.