بالفيديو.. شاب يطلب يد حبيبته للزواج بطريقة غريبة

متابعات(صدى):

نفذ شاب مقلب في حبيبته التي تعمل ممرضة ، وادعى إصابته في وجهه بجروح خطيرة ليطلب الزواج من حبيبته.

حيث تفاجأت ممرضة بحبيبها منقولا على أنه مصاب بالوجه إلى المستشفى الذي تعمل به، وبينما كانت تبكي أثناء فحصه تفاجأت به يقف مرتديا ملابس أنيقة وحاملا باقة زهور في يده طالبا الزواج منها، وبعد أن توعدت بقتله لفعلته وافقت على الزواج منه وهى تبكي.