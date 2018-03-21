بالفيديو.. شاب يطلب يد حبيبته للزواج بطريقة غريبة
نفذ شاب مقلب في حبيبته التي تعمل ممرضة ، وادعى إصابته في وجهه بجروح خطيرة ليطلب الزواج من حبيبته.
حيث تفاجأت ممرضة بحبيبها منقولا على أنه مصاب بالوجه إلى المستشفى الذي تعمل به، وبينما كانت تبكي أثناء فحصه تفاجأت به يقف مرتديا ملابس أنيقة وحاملا باقة زهور في يده طالبا الزواج منها، وبعد أن توعدت بقتله لفعلته وافقت على الزواج منه وهى تبكي.
This is the cruelest marriage proposal EVER! 💍😮
This is the cruelest marriage proposal EVER! 💍😮
Posted by Daily Mail on Monday, March 19, 2018
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3095 ] نشر منذ 32 دقيقة
هههههههههههه الحمد لله انها وافقت
كجمغلو[ عدد التعليقات: 9249 ] نشر منذ 17 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه خلاص كذا تزوجو
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 2927 ] نشر منذ 17 دقيقة
عطل المسعفين عن أعمالهم وفجع قلب المسكينه-لكن عسى خير-لو خطبها وهو مصاب على النقاله كان شفنا ردة فعلها-
رااايق[ عدد التعليقات: 4192 ] نشر منذ 5 دقائق
سوى زحمة ومسوي فلم علشان يتزوج حبيبته *!! (^_^) **!!
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أقول إكراهات بس *!! هههههههههههههههههههههههههههه