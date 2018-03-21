عرض رسمي من الأردن للسودان للقضاء على سرطان الثدي

الخرطوم(صدى):

في سابقة جديرة بالاحترام، قام الدكتور عاصم منصور رئيس مجلس إدارة البرنامج الأردني لسرطان الثدي مدير مركز الحسين لأمراض السرطان، بعرض تجربة بلاده في مكافحة وتشخيص وعلاج المرض على وزير الصحة السوداني بحر إدريس أبوقردة.

وأبدى المسئول الأردني – خلال اللقاء الذى عقد بمقر وزارة الصحة بالخرطوم – استعداد المملكة التام لنقل خبراتها إلى السودان، وقال: ” كل إمكانياتنا متاحة لكم خاصة وأن المركز يقدم دراسات متخصصة ومتقدمة فى مجال مكافحة وعلاج السرطان والدعم الاجتماعى لعلاج المرضى وإدخالهم فى التأمين الطبى الخاص “.