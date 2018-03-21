منها زيادة الوزن..أسباب زيادة رائحة العرق

متابعات(صدى):

يعاني بعض الأشخاص من مشكلة رائحة العرق الزائدة، ولايمكنهم القضاء عليها عن طريق الاستحمام واستخدام مزيلات العرق والبرفانات، ويعاني الرجال من هذه المشكلة أكثر من السيدات.

وأوضح أطباء أن هناك عدة أسباب لرائحة العرق النفاذة منها : زيادة الوزن، و تناول الأكل الغني بالبهارات أو المحتوى على الثوم والبصل، واحتساء الكحول.

إضافة إلى أن تناول بعض الأدوية مثل الأدوية المضادة للاكتئاب يسبب مشكلة العرق، وبعض الأمراض مثل مرض السكري او الفشل الكلوي.

وللمحاولة في القضاء على تلك المشكلة ينصح بالاستحمام يوميا، واستخدام غسول مضاد للبكتيريا لمنطقة الإبط، والحرص على بقاء المنطقة نظيفة وجافة وذلك بحلق الشعر.

وينصح أيضًا بتقليل تناول البهارات والثوم والبصل، وارتداء الملابس القطنية والخفيفة، وتغيير الملابس يوميا.