6 شروط للالتحاق بالوظائف العسكرية النسائية في مكة

نايف السالم(صدى):

أعلنت مدينة تدريب الأمن العام بمكة المكرمة، عن مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمات للوظائف العسكرية النسائية.

واشترطت المدينة أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ، باستثناء من نشأت مع والدها في وظيفة حكومية خارج المملكة، وألا يقل مؤهلها العلمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها، وألا يكون عمر المتقدمة دون الـ 25 عامًا ولا يزيد على 35 عامًا، وألا يقل طولها عن 155 سم، وأن يتناسب الطول مع الوزن، بالإضافة إلى شرط اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية والفحص الطبي.

وكانت مدينة تدريب الأمن العام في مكة المكرمة بدأت استقبال طلبات التقديم على الوظائف العسكرية النسائية برتبة جندي، أمس الثلاثاء، وسط حضور أمني من رجال الشرطة العسكرية للحماية والتنظيم.