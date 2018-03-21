دخول منطقتين جديدين في دائرة الإنذار المبكر

سالم المطيري(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، صباح اليوم الأربعاء، إنذار متقدم لأهالي منطقة القصيم، من نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي لإثارة الأتربة والغبار وتدني في مدى الرؤية الأفقية.

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع، أن تستمر هذه الحالة، ما بين الساعة 10.00 صباحًا حتى الساعة 8.00 مساءً، من اليوم الأربعاء.

كما أصدرت الهيئة، إنذار لأهالي منطقة جازان، من هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، من الساعة 12.00 صباحًا للساعة 9.00 مساءً.