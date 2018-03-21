رئيس بورما ” هتين كياو ” يستقيل من منصبه
استقال الرئيس البورمى هتين كياو (71 عاما) المقرب من الزعيمة أونج سان سو تشى اليوم الأربعاء من منصبه بمفعول فورى بعد عامين تقريبا على توليه مهامه، بحسب ما أعلنت الرئاسة على موقعها فى فيسبوك.
وأوضح البيان أن ” الرئيس طلب فى 21 مارس 2018 أن يتم اعفاؤه من مهامه “، وكان هتين أول مدنى يتولى فى أبريل 2016 هذا المنصب فى البلاد منذ عقود.
فيصل ابو طلال[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 47 دقيقة
حسبي الله عليه وعليها اعيال الكلب ايش فعلوا في المسلمين من قتل واحراق وتعذيب واغتصاب شي لا يوصف الله ينتقم منهم عاجل وليس اجل