القسم النسائي بوادي فاطمة ينفذ ” اجتياز الضغوط في زمن التحديات “
نفذ القسم النسائي بمركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكه المكرمة ،أمس الثلاثاء، برنامج اجتياز الضغوط في زمن التحديات .
ويهدف البرنامج إلى التعرف على أهم التحديات التي تواجه المرأه في عصرنا الحالي وطرق التعايش معها وتنمية مهارة اجتياز هذه الضغوط بايجابية وطرق عملية .
أدارت البرنامج الأستاذة بشاير حامد البركاتي، من خلال عرض مرئي، حيث تطرقت الى العديد من المحاور المختلفة منها: ماهية الضغوط وأشكال، و أنواع الضغوط ،وكيف أجعل الضغط صديقي واخيراً طرق عملية للتخلص من الضغوط.
كما تخلل البرنامج حوار مع الحضور لتبادل التجارب والخبرات فيما بينهن والذي بلغ عددهن مايقارب 50 سيدة.
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