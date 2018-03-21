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القسم النسائي بوادي فاطمة ينفذ ” اجتياز الضغوط في زمن التحديات “

القسم النسائي بوادي فاطمة ينفذ ” اجتياز الضغوط في زمن التحديات “
نايف السالم(صدى):

نفذ القسم النسائي بمركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكه المكرمة ،أمس الثلاثاء، برنامج اجتياز الضغوط في زمن التحديات .

ويهدف البرنامج إلى التعرف على أهم التحديات التي تواجه المرأه في عصرنا الحالي وطرق التعايش معها وتنمية مهارة اجتياز هذه الضغوط بايجابية وطرق عملية .

أدارت البرنامج الأستاذة بشاير حامد البركاتي، من خلال عرض مرئي، حيث تطرقت الى العديد من المحاور المختلفة منها: ماهية الضغوط وأشكال، و أنواع الضغوط ،وكيف أجعل الضغط صديقي واخيراً طرق عملية للتخلص من الضغوط.

كما تخلل البرنامج حوار مع الحضور لتبادل التجارب والخبرات فيما بينهن والذي بلغ عددهن مايقارب 50 سيدة.

 

 

 

 

 

 

 

 


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