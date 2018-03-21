سيدة الأحرف الثلاث قدسية الحياة وأم الأنبياء وأم المجتمع طريق الجنة وأمي أنيسة الروح وسيدة حياتي الأولى وأحد أسباب البقاء بعد الله عز وجل ،، كل كلمات الحب والعطاء، سيدةُ الروح !

فلا يقترن تكريمها وتقديرها بيوم أو رمز وهي المكرمة المعظمة في كتابه العظيم قال تعالى ((وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حتى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وعلى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (15) سورة الأحقاف .

وجودها بحياتي كل يوم بكامل الصحة ووافر العافية من أكبر أعيادي خوفها تعبها سهرها حزنها لحزني فرحها لفرحي لو أسطر بقلمي مجلد فلن أوفيها جزء من حقها أدين لكِ بالكثير ومازلت أدين ،، فقد تعلمت أولى خطواتي وأولى نطقي وتعلثمي بالكلام وفِي طفولتي ومراهقي وفِي ريعان شبابي كنت بجانبي سند واحتياج وقوة وحصن منيع الناصح والمرشد والملهم تعلمت الصبر في الشدة والتأني في القرار المشورى في الحيرة تعلمت الاعتماد على نفسي واثبات ذاتي ورسم هدف حقيقي لمستقبلي وها أنا يا غالية حققت جزء من أهدافي وأحلامي ويزخر قلمي وقلبي بمقال أغلى البشر .

في السماءِ جنةٌ و في الأرضِ أمي ، لماذا لا تستحقي كل الحب و أنتِ الإنسانة و لماذا لا تستحقي كل الدعم و أنتِ المربية ؟! .. و لماذا لا تستحقي كل التقدير و أنتِ البانية العظيمة ؟!

من قلبي الوردي الصغير أهديكي كلماتي أمي يا جنةُ الدنيا أمي يا حُلو الدعاء و جمال القدر .. فوالله يا أمي أنتِ الحياة والروح والقلب والعمر فليس الاحتفال والذكرى ليوم واحد فأنتِ روحي في كل الأيام وأنتِ الغالية ونور العين وجنة الدنيا والأخرة ، فوالله يا أمي إني أحبك وأنتِ القلب يا حبيبة وَيَا روح قلبي ، ماما لا أعلم ماذا أقول لكِ كلماتي تعجز عن التقدير والحب ، لقد ذكرت في إحدى مقالاتي أن أمي هي قرة العين وبهجة القلبِ ، أمي نور الحياة، أمي هي التي سهرت الليالي وتعبت وعلمتنا وربتنا هي التي تعطينا الحب والحنان نعم هي تلك الأم التي أنجبتنا.

رسالة ؛ لكل الأبناء أمك ثم أمك ثم أمك تذكروا ولا طلقة من طلقاتها ليست هناك امرأة تعطي كل حياتها وكل عطفها وحبها وقمة التضحية دون أن تسأل عن مقابل إلا الأم ! أسأل الله أن يحفظ لنا أمهاتنا قرة الأعين وأمهات المسلمين جميعاً وأن يمدهم بالصحة والعافية وأن يطيل في أعمارهن وأن يرزقنا برهنّ ويرحم الأموات منهن .

نبضة ؛ من خيوط الذهب تأصلت أمي .