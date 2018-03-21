وصفة سحرية لـ علا الفارس لحرق الدهون

نورة الشهري (صدى):

أفصحت الفنانة علا الفارس، عن وصفتها الخاصة لحرق الدهون واستعادة الوزن المثالي، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر “سناب شات”.

وتتميز الإعلامية الأردنية الحسناء بقوامها الممشوق، ولذلك تلقت العديد من الطلبات من متابعاتها لكي تكشف لهن عن سر رشاقتها الملحوظة، وبالتالي اعلنت علا الفارس أنها تصنع الحساء بوصفتها الخاصة لحرق الدهون.

ولكي تصنعي حساء حرق الدهون على طريقة علا الفارس، جهزي الملفوف والكرفس والبصل والثوم والبندورة والبقدونس، ثم ضعيهم على النار كما يوضح الفيديو.

ومازحت علا الفارس محبيها بأنها تسللت إلى السوبر ماركت متخفية لكي تشتري مكونات الحساء، ثم أكدت لمتابعيها أن عليهم الالتزام بتناول الحساء لمدة 4 أيام.