أول تعليق من خالد بن سلمان بِشأن لقاءات ولي العهد مع قيادات الكونجرس

عادل الحربي (صدى):

علق سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأمير خالد بن سلمان، على مرافقته لولي العهد الأمير محمد بن سلمان قائلا: “تشرفت بمرافقة صاحب السمو الملكي ولي العهد في لقاءات هامة ومثمرة مع أعضاء الكونجرس من جانبي الممر”.

وأشار سفير خادم الحرمين الشريفين إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عقد لقاءات مهمة ومثمرة مع أعضاء الكونغرس من مختلف الأحزاب.

وقال السفير السعودي في واشنطن عبر حسابه في “تويتر”: “ تشرفت بمرافقة سيدي ولي العهد في لقاءاته مع قيادات الكونغرس من الحزبين.”

وأكد أن علاقة المملكة مع الولايات المتحدة عميقة وتقوم على المؤسسات”.