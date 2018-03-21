ضاحي خلفان يوجه رسالة شديدة اللهجة لقطر مؤكدًا : ” السياسة فن “

أبو ظبي(صدى):

أشاد ضاحي خلفان تميم ، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، اليوم الأربعاء، بجولة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- الأخيرة ، مؤكدًا أنها تبين بوضوح حجم المملكة حكومة وشعبا في العالم.

واستنكر خلفان من خصوم المملكة في إشارة إلى قطر، قائلا في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” والله إنني أعتب على من يقف خصما لأرض الحرمين الشريفين وهو جار أو عربي او مسلم أو غير مسلم، لأن رسالة الإسلام التي انطلقت من مكة المكرمة رسالة رحمة للعالمين “.

وتابع : ” البعض يركب رأسه الغرور، والمتربصون بنا يريدون الفرقة فالبعض عايش على خلافاتنا، السعودية شاء الله أن تكون كبيرة لا يمكن أن يقلل أي سخيف من حجمها “.

وأضاف : ” لو كنت حاكما لدولة واختلفت مع الرياض في مكافحة الإرهاب ووجهات النظر وخرجت شاعرا بالظلم أو الغبن أو عدم الإنصاف، لن اهاجم جيراني الذين ظلموني ،اذا كنت مظلوما ولكن سأقول لهم سنظل دائما نحمل لكم الحب والتقدير، ولن أوجه إعلامي لمحاربة الجيران “.

وأكد خلفان أن السياسة ” فن، وعقل ، وحكمة ” ، مضيفا : ” اذا قال محمد بن سلمان أن أزمة قطر صغيرة جدا ،فهو محق، حجم المملكة كبير في كل شئ، لا أحد يتصور اليوم بوجود شباب سعودي مثقف جدا جدا أنه سيتجاوز دولة بحجم المملكة “.

وتعجب من موقف قطر متسائلا : ” ثم ما المشكل أن تكون السعودية الشقيق الأكبر، والله الواحد يعجب من غرور البعض “.