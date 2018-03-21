تنظيم البطولة النسائية الأولى لكرة القدم والسلة بجامعة ” نورة “

نواف السالم(صدى):

نظمت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بوكالة الجامعة للدعم الأكاديمي والخدمات الطلابية أخيراً، البطولة الرياضية الأولى لكرة القدم وكرة السلة بمشاركة فرق من داخل وخارج الجامعة، وذلك بملعب النادي الرياضي الترفيهي للطالبات، وتهدف هذه الفعالية إلى التعريف بالأندية الرياضية في الجامعات النسائية ودعم الرياضة النسائية السعودية وإظهار مدى التقدم فيها، إذ تسعى الجامعة للتحول بشكل تدريجي إلى مجتمع صحي ورياضي دعماً لرؤية المملكة 2030.

واشتملت البطولة الرياضية الأولى على رياضة كرة القدم بمشاركة كلٍ من فريق “هانيل” من جامعة الأميرة نورة وفريق “الأسهم الزرقاء” من جامعة الملك سعود وفريق “النجوم” من دار الرعاية الاجتماعية للبنات بالربوة وفريق “الرياض”، وانتهت البطولة بفوز فريق هانيل لكرة القدم من جامعة الأميرة نورة.