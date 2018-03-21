الأسباب التي أدت لوفاة ” سودان ” آخر وحيد قرن أبيض ذكر في العالم

نيروبي(صدى):

خيم الحزن على محمية ” أو أي بيجيتا ” الكينية بعد وفاة آخر ذكر في العالم من حيوان وحيد القرن الأبيض الشمالي وكان يُدعى ” سودان ” ،والذي تم قتله قتلا رحيما، الأثنين الماضي.

وقررت المحمية قتل ” سودان ” رأفه به، بسبب التدهور السريع في حالته الصحية، حيث ظل يعالج من مضاعفات كبر السن التي أثرت على عضلاته وعظامه، وتسببت في إصابته بجروح جلدية كثيرة.

وقى سودان أسبوعين في أواخر فبراير وأوائل مارس راقدا في حظيرته لصعوبة حركته، بسبب جرح عميق في ساقه الخلفية اليمنى.

وبعد فشل كل المحاولات لتزويجه في العام الماضي بإحدى الانثيين المتبقيتين من سلالته، ناجين ، وفاتو ، نشر المسؤولون عن المحمية حالته على تطبيق تيندر للمواعدة، على أمل جمع تبرعات تكفي لسداد علاج الخصوبة المطلوب، الذي تبلغ تكاليفه 9 ملايين دولار.

يذكر أن سودان ساهم بشكل كبير في بقاء نوعه حيث أنجب اثنتين،و تم جمع مواده الوراثية بما يمنح الأمل لمحاولات مستقبلية لاستنساخ وحيد القرن الأبيض الشمالي، من خلال تكنولوجيات خلوية متقدمة.