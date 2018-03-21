حسين عبد الغني يوجه جمهور ” النصر ” بدعم إدارة آل سويلم

ماجد محمد(صدى):

وجه الكابتن حسين عبدالغني نجم نادي النصر السابق والمحترف حاليا في نادي فيريا البلغاري، رسالة إلى جمهور نادي النصر، خلال وجوده في الرياض في زيارة مفاجئة وسريعة، استغلالا لفترة الإجازة الممنوحة له من قبل ناديه، زار فيها مستشفى بالرياض، لعرض إصابته على الدكتور المختص، إذ تبين إصابته بتمزق في عضلة الفخذ الخلفية، يحتاج معها للعلاج والراحة، ليعود بعدها لممارسة اللعب مع فريقه.

وقال عبدالغني: أوجه شكري وتقديري لجمهور النصر العظيم على استقباله ودعمه لي خلال فترة وجودي في نادي النصر، والحقيقة أنني وجدت منهم كل الدعم والتقدير، وكنت استمتع باللعب أمام جمهور النصر.

وأوضح أنه يتمنى من الجمهور الالتفاف حول الفريق، ونسيان كل الإخفاقات والخلافات السابقة، ودعم الإدارة الجديدة، وبإذن الله سيفرحون قريبا.