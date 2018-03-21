بالصور..عمليات تجميل انتهت بنتائج كارثية

متابعات(صدى):

دائما ما تبحث السيدات للتغيير وتحرصن على الظهور في أفضل صورة، وفي سبيل ذلك تلجأ الكثيرات منهن للخضوع لعمليات تجميل ،وبعضهن يصل إلى مرحلة الأدمان.

لكن ليست كل عمليات التجميل تكلل بالنجاح، فكثيرا ما سمعنا عن عمليات فشلت، وتسببت في إلحاق الضرر لأصحابها.

ومن الشخصيات الشهيرة التي خضعت لأكثر من عملية تجميل ” دوناتيلا فرساتشي ” ،مصمممة أزياء شهيرة كانت في فترة من الفترات أيقونة للجمال، لكنها ومع كبر السن أرادت أن تتحدى الزمن ،وخضعت لأكثر من عملية تجميل، لتتحول في النهاية إلى وحشًا وتختفي ملامحها.

واشتهر ” بيت بين ” مغني معروف بإدمانه لعمليات التجميل ،حيث خضع للكثير من العمليات إلى أن تشوه وجهه ولم يتمكن الأطباء من مساعدته.

كما شوهت عارضة أزياء كورية تدعى ” هانج نيوكو ” ملامحها عن طريق حقن وجهها بزيت الطهي في محاولة ساذجة للحصول على نفس نتائج البوتوكس، فتحولت إلى شخص آخر بملامح غريبة لم يستطع اصدقاؤها التعرف عليها، ورفض الأطباء مساعدتها.