نقل مواجهة فريقي الأهلي وأحد لم يتحدد بعد

نواف السالم(صدى):

لم يرسل الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى النادي الأهلي أي خطاب رسمي يتعلق بنقل مباراة الفريق الأخيرة في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم والتي ستكون أمام ضيفه فريق أحد.

ومن المقرر إقامة المباراة غدا على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ونقلها إلى ملعب الشرائع بمكة، وترددت أنباء سابقة عن أن نقل المباراة إلى الشرائع بسبب تنظيم بطولة المصارعة الحرة والتي ستقام في الجوهرة في 27 أبريل.

وأشار المصدر إلى أن لقاء الأهلي بأحد سيكون في تاريخ 12 أبريل القادم وأن هناك وقتا كافيا للعب قبل بدء العمل في تجهيزات بطولة المصارعة، وأن ما يتردد عن نقل المباراة غير صحيح إلى هذه اللحظة.

وأضاف، أن فريق الأهلي يعمل حاليا على التركيز على لقائه بالهلال وتجاوزه ومن ثم النظر في قضايا أخرى تتعلق بلقاءات قادمة.