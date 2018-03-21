للعام العاشر على التوالي..بغداد أسوأ مكان للمعيشة عالميا

بغداد(صدى):

كشفت نتائج المسح السنوي لمؤسسة ” ميرسر ” العالمية للاستشارات، عن احتفاظ فيينا العاصمة النمساوية بمكانتها كأفضل المدن للمعيشة في العالم، بينما ظلت بغداد العاصمة العراقية الأسوأ.

ووتصدر فيينا القائمة للعام التاسع على التوالي، لتمتعها ببيئة ثقافية ، ورعاية صحية، وأسعار مناسبة للسكن، بينما جاءت ” زيوريخ ” في المركز الثاني.

وولعام العاشر على التوالي تأتي بغداد كأسوأ المدن للمعيشة، تزامنا مع العنف والغزو الذي قادته الولايات المتحدة منذ 2003.