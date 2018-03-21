انفجار بمدينة أوستن بتكساس يتسبب في إصابة أمريكي

واشنطن(صدى):

تسبب انفجار بأوستن عاصمة ولاية تكساس الأمريكية أمس الثلاثاء، في إصابة رجلا فى الثلاثين من عمره وهو نفس اليوم الذى قال فيه مسؤولون في مجال القانون إن جميع العبوات الناسفة الست السابقة التي عثر عليها في المدينة لها صلة ببعضها.

وقالت خدمات الطوارئ بمقاطعة أوستن-ترافيس، مساء الثلاثاء على تويتر إن الرجل أصيب بجروح خطيرة لكن من المتوقع بقائه على قيد الحياة.

وأضافت على تويتر أن شرطة أوستن ومكتب التحقيقات الاتحادى ووكالات أخرى كانت فى موقع الانفجار الذى وقع مساء الثلاثاء.

وأول أمس الإثنين، جرح شخصان على الأقل فى انفجار وقع أيضا بمدينة أوستن الواقعة فى ولاية تكساس الأمريكية.