الإثارة في المونديال.. تعرف على قصة أول طرد في تاريخ ” كأس العالم “

ماجد محمد(صدى):

في كل مونديال لكأس العالم، تتوارد الحكايات والقصص المثيرة والغريبة عن هذا الحدث العالمي الذي يتكرر كل 4 سنوات.

نفس القدر من الإثارة والجدل سيتكرر قبل بداية المونديال المقبل في يونيو 2018.

وفي ذاكرة الماضي، وقعت عدة مواقف في النسخة العاشرة من مونديال كأس العالم لكرة القدم، التى استضافتها ألمانيا الغربية في الفترة ما بين 13 يونيو إلى 7 يوليو عام 1974.

وجاء أبرز المواقف الغريبة التى شهدتها نسخة مونديال كأس العالم 1974، هو معاقبة كارلوس كازالي لاعب منتخب التشيلي بأول طرد عن طريق البطاقة الحمراء.

دخل كارلوس كازالى تاريخ كرة القدم، عندما أصبح أول لاعب يُطرَد بالبطاقة الحمراء في تاريخ كأس العالم، خلال مباراة منتخب بلاده مع منتخب ألمانيا الغربية، بعد عرقلته القوية للاعب المانيا الغربية، حيث كانت البطاقات الحمراء قد أُدرجت في منافسات كأس العالم للمرة الأولى عام 1970، إلا أنها لم تُستخدم قبل واقعة كازالى.