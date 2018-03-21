” جوجل ” توقف الأخبار الكاذبة

متابعات(صدى):

تزامنًا مع ما تواجهه كلا من جوجل ،وفيسبوك ،وتويتر ،من ردود فعل غاضبة بسبب دورها خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية لسماحها بنشر معلومات كاذبة وكيدية أثرت على الناخبين لصالح المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

كشفت شركة جوجل عن إطلاقها مبادرة ” جوجل نيوز “، بهدف القضاء على الأخبار الوهمية على شبكة الانترنت، ذلك من خلال خدمة تسمح للمستخدمين بشراء اشتراك في مواقع إخبارية مشاركة باستخدام حسابهم على جوجل وإدارة جميع اشتراكاتهم في مكان واحد.

وأوضحت أنه يتم التخطيط لإنفاق 300 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة لتحسين دقة وجودة الأخبار التي تظهر على منصاته.