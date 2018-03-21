المنتخب الأولمبي يتخذ قرارا فجائيا قبل دورة الألعاب الآسيوية

ماجد محمد(صدى):

اتخذ مدرب المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم سعد الشهري، قرارا مفاجئا باستبعاد الخماسي راكان العنزي وسلمان السعيد وعبدالله مجرشي وفيصل أبو بكر وهارون كامارا.

وجاء استبعاد العنزي ومجرشي بناءً على تقرير الجهاز الطبي الذي أفاد بتعرض العنزي إلى قطع في الرباط الصليبي أثناء مباراة فريقه النصر في الدوري الأولمبي أمس الأول وتعرض السعيد إلى قطع في الرباط الصليبي خلال حصة المنتخب التدريبية أمس الاثنين.

كما تم استبعاد مجرشي بسب آلام في العضلة الأمامية للساق خلال مباراة فريقه الأهلي بالدوري السعودي للمحترفين في الوقت الذي استبعد فيه أبو بكر وكمارا بناء على رؤية المدرب الفنية، إذ قدم الجهازان الفني والإداري شكرهما للثنائي على انضباطهما أثناء تواجدهما في المعسكر.

في الوقت ذاته قرر الجهاز الفني استدعاء الرباعي زيد البواردي ومتعب البناقي من (النصر) ونواف الحبشي من (الشباب) وفيصل دارسي من (الأهلي).

وكان المنتخب قد واصل تدريباته ضمن معسكره الإعدادي بمدينة جدة تأهباً للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية منتصف شهر أغسطس المقبل.