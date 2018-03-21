ولي العهد يجتمع مع قادة الكونغرس

عادل الحربي (صدى):

عقد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، اليوم، في مقر الكونغرس بواشنطن ، اجتماعات ثنائية وموسعة مع قيادات وأعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب في مختلف اللجان.

حيث التقى سموه كلا من رئيس مجلس النواب الأميركي ” بول راين ” وزعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأميركي ” ميتش ماكونيل “، قبل أن يجتمع مع زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر.

كما التقى بكل من زعيم الأغلبية بمجلس النواب كيفن مكارثي، ونائب زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ، ورؤساء لجان العلاقات الخارجية والأمن الداخلي في مجلس الشيوخ، ورؤساء لجان الشؤون الخارجية والأمن الداخلي والاستخبارات في مجلس النواب، و كبار الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ولجنة الاستخبارات بمجلس النواب.

وأكد قادة الكونغرس من الحزبين، على دعمھم للعلاقة التاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية .

وناقش سمو ولي العھد خلال الاجتماعات، العديد من القضايا المھمة تضمنت مستجدات الأوضاع في المنطقة بما فيها جھود التعاون في محاربة الإرھاب، والتصدي للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران التي تھدد استقرار المنطقة .

كما تطرقت الاجتماعات إلى مجالات التعاون بين البلدين، خصوصاً في الجوانب الاقتصادية والتنموية وفقا لرؤية المملكة 2030 .