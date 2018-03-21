زوجة قتلت عريسها لمنعه من فضح خيانتها له

القاهرة(صدى):

في واقعة قتل بشعة راح ضحيتها شاب مصري بعد 5 أيام من زواجه،عن طريق وضع حبوب مكافحة حشرات القمح داخل كوب عصير، ليلقى مصرعه بعد ساعات قليلة، أكدت والدة المجني عليه أن الزوجة القاتلة كانت على علاقة برجلين.

وأكدت والدة المغدور به أن العروس رفضت معاشرة زوجها ما جعله يشك فيها وطالب بعرضها على طبيبة، لبيان كونها بكرا من عدمه.

بينما أوضح الوالد أنه سمع صوت استغاثات نجله، وعندما ذهب إليه، أخبره نجله أن زوجته وضعت له سمًا في العصير حتى لا يكشف أمرها، قائلا: ” سمعت صريخ واستغاثة منه، وجه رمى نفسه عليا، قاللي الحقني أميرة حطتلي سم في العصير”.

ومن جانبه طالب جد الضحية بقصاص العدالة من القاتلة، راويًا ما كان منها وما أكدته تحريات المباحث بشأن علاقاتها المحرمة مع شابين كانت تصطحبهما إلى بيت زوجها، موضحًا: “كانت بتقوله دي صاحبتي وخطيبها، وهو مكانش يدي خوانة، وتطلع البنت عشيقها أصلا ومتنكر في صورة سيدة “.

وبالبحث والتحريات تمكنت الشرطة المصرية من ضبط المتهمة والرجلين الذين ترتبط معهما بعلاقة عاطفية ،وأكدوا أن لا علاقة لهم بالقتل، وأن من نفذت ذلك هي زوجة المجني عليه.