تمارين لقصار القامة للحصول على ” 5 سم ” زيادة في الطول

متابعات(صدى):

يتمنى الكثير من الأشخاص الحصول على زيادة في الطول أكثر مما هو عليه ،خاصة قصار القامة، وفي سبيل ذلك توجد تمارين يمكنك ممارستها في المنزل للحصول على زيادة في الطول بمعدل 5 سنتيمترات خلال اسبوعين من الالتزام.

وبحسب موقع “dailymedicalinfo ” الطبي، أوضح التمارينات التالية:

1- تمرين تحول الحوض

قم بالاستلقاء على ظهرك مع ثني الركبة، ثم قم برفع منطقة الحوض لأعلى ولأسفل فتقوم بإرخاء عضلات الظهر التي تسبب انحنائه، مما يجعل الظهر مستقيمًا، وبذلك تساهم في زيادة طولك وتعتبر هذه الطريقة من أفضل تمارين زيادة الطول.

2- تمرين التمدد

خذ وضعية الجلوس ومدد ساقيك، ثم مد يديك لتلامس قدميك قدر الإمكان، ثم ارفع جذعك حتى يصبح جسمك في وضع مستقيم مع رفع ذراعيك لأعلى، واثبت بهذا الشكل لمدة 50 – 60 ثانية، وكرر هذه الحركات مرة بعد مرة.

3- تمرين الدوران الذاتي

استلقِ على ظهرك مع فرد الذراعين فوق الرأس، شد الذراعين بقوة فوق الكتف وارفع الجزع والرأس باستقامة واحدة مع الذراعين، هذا التمرين يساعد على استقامة أي انحناء أخر في العمود الفقري، وبالتالي يؤدي إلى زيادة الطول.

4- تمرين الكوبرا

استلقِ على بطنك واجعل يديك مستقرة تحت كتفيك مباشرة، خذ زفير بهدوء بحيث تعمل عضلات بطنك على دعم العمود الفقري، توجه بوركيك تجاه الأرض، ثم اطل جذعك بينما تبقي وركيك ثابتين، حاول البقاء في هذا الوضع لمدة 15 – 30 ثانية، قم بسلاسة بخفض الجزء العلوي من جسمك إلى الأرض، ومدد العمود الفقري. إذا شعرت بأي ضيق باستخدام هذه الحركة، أوقفها فورًا، واستشر الطبيب.

5- تمرين الوثبة

ارقد كما بالشكل على بطنك ووجهك لأسفل وذراعيك بجانبك ثم أطلق زفيرك وارفع صدرك لأعلى بدون ثني الظهر، بمعني رفع الصدر لأعلى وللأمام وبعد نهاية التمرين قُم وقف باستقامة ومارس ذلك التمرين باستمرار.

6- تمرين امتداد الطاولة

هذا التمرين مفيد جدًا ولكن يمكن أن تحدث به إصابة لذا انتبه جيدًا عند القيام به، اجلس على الأرض و مدد ساقيك باستقامة أمامك، ضع راحتي يديك على الأرض بالقرب من فخذيك ثم الصق ذقنك على صدرك، القِ رأسك إلى الوراء قدر الإمكان وحافظ على ذراعيك متوازيين، قم برفع جسمك بحيث ترتفع أردافك عن الأرض وركبتيك تشكل زوايا 90 درجة وجذعك وفخذيك في وضع مستقيم وموازيان للأرض، واستمر على هذا الوضع لمدة 8 – 20 ثانية.

7- تمرين العقلة

تعلق على عمود أفقي قوي باستخدام ذراعيك ليصبح عمودك الفقري ممتد إلى الخارج، اثبت على هذا الوضع لمدة 10-20 ثانية، كرر هذا التمرين 5 – 10 مرات. هناك أيضاً وضع عقلة القرد وفيها مقاومة للجاذبية الأرضية أكثر، حيث تقوم بثني ركبتيك ليتمدد عمودك الفقري وارخاء الجزء العلوي من الجسم والبقاء على هذا الوضع 10 – 20 ثانية ثم التكرار لـ 10 مرات ، يمكنك أن تضيف أوزان إلى كاحليك بمجرد اتقانك لهذا التمرين.

8- تمرين الطاولة المقلوبة

القيام بهذا التمرين يتم على طاولة معكوسة ويجب عليك استشارة المدرب أو الطبيب قبل القيام بهذا التمرين، كل ما في هذا التمرين أنه يجعل جسمك ممدد بكامله رأسًا على عقب فيساعد على شد العمود الفقري وتقويم الانحناء.