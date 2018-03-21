الفوزان يجيب على جواز أداء الحج من مال مكتسب من تجارة المعسل

عادل الحربي (صدى):

قال الدكتور صالح الفوزان أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، إنه لا يجوز أداء فريضة الحج من المال المكتسب من تجارة المعسل والجراك، مضيفا أن مَن أهم أسباب قبول الحج وسائر العبادات هو أن تكون النفقة طيبة من مال حلال.

وأوضح الشيخ الفوزان، خلال لقائه في برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن التساهل في أكل مال الحلال أحد أسباب عدم إجابة الدعاء، مستدلاً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الشخص الأشعث الأغبر الذي يلح في الدعاء، و”مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له”.

وأضاف أن سعد بن أبي وقاص طلب من النبي ذات يوم أن يدعو له بأن يكون مستجاباً للدعوة، فقال له النبي “أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة”.