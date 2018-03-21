بمناسبة يوم السعادة.. موقف لطيف من الإمارات تجاه زوارها في المطار

أبو ظبي(صدى):

احتفلت الإمارات العربية المتحدة بيوم السعادة العالمي الذي يوافق 20 مارس الجاري، بطريقتها الخاصة؛ حيث استقبلت زوارها عبر المنافذ الجوية بختم مميز، كان عبارة عن وجه مبتسم وعليه عبارة “مرحباً بكم في الإمارات السعيدة”.

وقدمت بعض محطات المترو بإمارة دبي مجموعة من الهدايا التذكارية للركاب؛ احتفالاً بهذا اليوم، إضافة إلى رحلات مجانية بالحافلات بعد خروجهم من المحطات.

يذكر أن الإمارات احتلت المركز الأول عربياً في مؤشر السعادة، وفقاً للنشرة السنوية التي تصدرها شبكة حلول التنمية المستدامة، التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة.