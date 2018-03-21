على أرضه.. ريال مدريد يحوز الانتصارات في الدوري الإسباني

نواف السالم(صدى):

استطاع الفريق الملكي ريال مدريد الإسباني، تحقيق سلسلة انتصارات رائعة على ملعبه “سانتياجو برنابيو”، فى الجولات الأخيرة التي خاضها في مسابقة الدوري الإسباني خلال الموسم الحالى 2017/2018.

وأكد الموقع الرسمى لنادى ريال مدريد، أن الفريق الملكى حقق 5 انتصارات متتالية فى البرنابيو بالجولات الخمس الماضية بالدوري الإسباني، نجح خلالها فى تسجيل 24 هدفًا وذلك منذ 21 يناير الماضى حتى الآن.

وأضاف الموقع أن سلسلة انتصارات ريال مدريد بدأت بالفوز الأكبر فى الموسم الحالى للدوري الإسباني أمام ديبورتيفو لاكورونيا بنتيجة 7/1، ثم 5/2 أمام ريال سوسيداد، وبعدها بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام ديبورتيفو الافيس، كما اكتسح الفريق الملكى ضيفه خيتافى بنتيجة 3-1، وصولاً لعبور جيرونا بنتيجة 6-3.