بالصور..أصغر 5 حيوانات في العالم

متابعات(صدى):

يوجد الكثير ممن يحبون اقتناء بعض الحيوانات ودفع مبالغ باهظة مقابلها، خاصة الحيوانات الضخمة، ولكن البعض يعشق ويهتم باقتناء الحيوانات الصغيرة أيضًا.

وبحسب موقع ” ليست 25″ ، فقد عرض قائمة بأصغر 5 حيوانات في العالم، وهم كالآتي:

الجربوع ذو الـ3 أصابع: يبدو وكأنه كرة قطنية ذات عينين وأرجل عملاقة، هو أصغر القوارض في العالم، يبلغ طوله 4 سنتيمترات.

والنحل الطائر الطنان: اسم لعائلة من الطيور صغيرة الحجم يوجد منها أكثر من 300 نوع في العالم تعيش في الأمريكتين، يعتبر أصغر طائر على وجه الأرض فيبلغ وزنه 1.8 جرام وطوله 5 سنتيمترات.

وأصغر ثعبان في العالم: حيث تم اكتشافه في جزيرة بربادوس، يبلغ طوله 10 سم تقريبًا، تم تدمير معظم موطنها من المزارع والمباني.

وعنكبوت الـ”ساموان موس”: دخل موسوعة ” جينيس ” للأرقام القياسية عن أصغر عنكبوت فى العالم، والذى بلغ طوله 0.3 مليمتر فقط.

وأخيرا سمكة قرش الفانوس القزم: ويسبح قزم فانوس القرش على عمق 439 مترًا تحت سطح المحيط بالقرب من أمريكا الجنوبية، ولكنها أصفر سمكة قرش قد يصادفها الإنسان في حياته.