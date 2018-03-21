بنسبة 47%.. محمد صلاح الأكثر دقة على المرمى في الدوري الإنجليزي

ماجد محمد(صدى):

يعد اللاعب هارى كين، نجم توتنهام هو أكثر لاعب سدد كرات على المرمى “بين الـ3 خشبات” بواقع 67 تسديدة، بفارق 10 تسديدات عن محمد صلاح نجم ليفربول الذي سدد الكرة على المرمى 57 مرة، ولكن هذا يعني أن محمد صلاح تسديداته أكثر دقة من تسديدات كين بتسجيله 28 هدفًا.

إلا ان اللاعب المصري، مهاجم ليفربول هو متصدر ترتيب هدافى الدورى الإنجليزى برصيد 28 هدفًا بفارق 4 أهداف عن هاري كين.

وبالنظر لعدد أهداف صلاح وهو 28 وعدد تسديداته وهو 57 يتبين أنه نجح بنسبة 49% فى ترجمة تسديداته لأهداف، بينما سجل كين 24 هدفًا من 67 تسديدة، بنسبة نجاح 35.8%، ما يوضح أن صلاح هو الأكثر دقة فى تصويباته على المرمى.

ومما وضح الأمر بشكل أكبر أن محمد صلاح سجل أهدافه الأربعة الأخيرة فى شباك واتفورد من أصل 4 تسديدات فقط على المرمى طوال المباراة، وهو الرقم الذى لم يتحقق منذ موسم 2009، عندما سجل الروسى أندريه أرشافين نجم أرسنال السابق 4 أهداف من أصل 4 تسديدات فى شباك ليفربول، فى المباراة الشهيرة التى انتهت بتعادل الفريقين 4/4.