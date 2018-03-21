عن عدم رضا 71% عن حساب المواطن..علي راجحي : ” الحمدلله أنا راضي “

علي القحطاني (صدى):

أكد المهندس ‫علي راجحي المدير العام لبرنامج حساب المواطن،الثلاثاء، أن عدد ‏المستفيدين من الدفعة الأخيرة 12 مليونًا، وإجمالي المبلغ الذي دُفع بالدفعة الأخيرة ملياران و200 مليون.

وأوضح راجحي لبرنامج ” ياهلا ” أن 46 % استفادوا من الدعم الكامل، و9 % فقط استفادوا بالحد الأدنى، وهو 300 ريال.

وعن عدم رضا 71 ٪، بحسب تصويت ” يا هلا “، عن برنامج حساب المواطن ، قال : ” الحمد لله، أنا راض، نحن ندعم في فَرْق التكلفة، وليس في التكلفة كاملة “.

وأشار راجحي إلى أن حجم الأفراد كبير،و أن مبلغ 382 ريالاً للفرد الواحد عطفًا على معدلات جميع معايير الاستهلاك في الكهرباء أو البنزين نسبة مقنعة جدًّا.