المستشار العلمي للمفتي المصري: من يحرمون يوم الأم يحبون النكد

القاهرة(صدى):

وصف المستشار العلمي للمفتي المصري الدكتور مجدي عاشور، من يحرمون الاحتفال بعيد الأم من المتشددين بأنهم ” يحبون النكد وإدخال البؤس في حياة الناس، ويحرمون كل شيء والدين منهم براء “.

كان مفتي جمهورية مصر العربية قد أكد أن الاحتفال بعيد الأم أمرٌ جائز شرعًا لا مانع منه ولا حرج فيه، والبدعة المردودة إنما هي ما أُحدث على خلاف الشرع، أما ما شهد الشرع لأصله فإنه لا يكون مردودًا.

يذكريذكر أن الاحتفال عيد الأم ظهر حديثاً في مطلع القرن العشرين، تحتفل به فى بعض الدول لتكريم الأمهات والأمومة ورابطة الأم بأبنائها وتأثير الأمهات على المجتمع.