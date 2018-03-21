ننشر قائمة وجبة غداء ولي العهد والرئيس ترامب

علي القحطاني (صدى):

كشفت صورة، عن قائمة طعام غداء العمل الذي جمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك خلال زيارة ولي العهد للولايات المتحدة التي بدأت أمس (الثلاثاء).

وضمت قائمة الطعام وفق الصورة التي نشرتها “الوكالة الأوروبية للصور الصحفية”، حساء الجزر، وبرعم البرتقال، وشطيرة جبنة الفتا بالكراث، وسمك الهلبوت المتبل بالسماق، بالإضافة إلى زبدة بالنعناع وزهرة القرنبيط، فيما ضمت الحلويات كعكة التين وآيس كريم السمسم.