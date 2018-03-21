مواطن يروي بداية تعاطيه للحشيش..ويؤكد: الطلاب كانوا يبيعونه

علي القحطاني (صدى):

كشف مواطن شاب عن بداية تعرضه للمخدرات، وكيفية إقباله على إدمان مخدر الحشيش، موضحًا أنه بدأ تعاطيه عندما كان في المرحلة المتوسطة.

وأكد الشاب في لقاء ببرنامج ” مالم تر ” ،أنه كان يرى الحشيش ومتعاطوه في الحارة التي يسكن فيها، مشيرًا إلى سهولة الحصول عليه وعلى المخدرات عامة في المدارس من الطلاب أنفسهم.

ولفت إلى أن مخدر الحشيش خاصة من أكثر المخدرات التي يمكن الحصول عليها في المراحل التعليمية بالمملكة، وأن هناك طلابا يبيعونه ويروجون له.