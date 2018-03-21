التحقيق في واقعة تحطم مركبات إثر تفتيت صخور بالديناميت بمكة
تسبب أحد القائمين على مشروع باستخدام مادة الديناميت لتفتيت الصخور، بالقرب من مستشفى الملك فيصل، في تحطيم بعض المركبات وإلحاق الضرر بها.
وتلقت الجهات الأمنية بشرطة مكة بلاغاً من متضررين أفادوا بتهشم زجاج سياراتهم، وذلك بسبب الصخور التي تساقطت أثناء انفجار مادة تفتيت الصخور” الديناميت “.
وتم فتح محضراً والاستماع لأقوال المتضررين وجاري التحقيق مع القائمين على المشروع بحكم الاختصاص.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27698 ] نشر منذ 7 دقائق
الله يقطع شبكة الstc😡
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27698 ] نشر منذ 6 دقائق
كل ماأكتب ينبلع التعليق
ويوم أنتقدت نزل
عالم تمشي باالعكس🤔