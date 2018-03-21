التحقيق في واقعة تحطم مركبات إثر تفتيت صخور بالديناميت بمكة

نايف السالم(صدى):

تسبب أحد القائمين على مشروع باستخدام مادة الديناميت لتفتيت الصخور، بالقرب من مستشفى الملك فيصل، في تحطيم بعض المركبات وإلحاق الضرر بها.

وتلقت الجهات الأمنية بشرطة مكة بلاغاً من متضررين أفادوا بتهشم زجاج سياراتهم، وذلك بسبب الصخور التي تساقطت أثناء انفجار مادة تفتيت الصخور” الديناميت “.

وتم فتح محضراً والاستماع لأقوال المتضررين وجاري التحقيق مع القائمين على المشروع بحكم الاختصاص.