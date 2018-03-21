دراسة: التهاب اللثة يزيد خطر الإصابة بالسرطان

متابعات(صدى):

كشفت دراسات وتقارير طبية عن ارتباط تدهور صحة الفم بأمراض القلب والسرطان ومشاكل أخرى في الجسم.

وقالت الدراسات: التهاب اللثة الحاد يزيد خطر الإصابة بأورام القولون بنسبة 80 % السرطان، وعدم الاعتناء بصحة الفم يزيد خطر الإصابة بسرطان الرئة والقولون والبنكرياس.

وأضافت الدراسات: هناك صلة بين تسوّس الأسنان ومرض السكري، لذلك لا تؤجل الفحص الدوري للأسنان، ولا تتجاهل أية درجة من التسوس وتلجأ للمسكنات، فتأخير العلاج له آثار ضارة تتجاوز حدود الفم.

ويذكر أن زيادة مستوى الالتهابات الناتج عن مشاكل اللثة يؤثر على صحة الأمعاء، ويؤدي إلى التهابات القولون.