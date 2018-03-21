” آل الشيخ ” يصدر قرارا هاما

طلال الغامدي(صدى):

أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة ، المستشار تركي آل الشيخ ، عن إصداره قرارًا هاماً ، اليوم الأربعاء .

ودعا ” آل الشيخ ” الجميع لترقب الخبر ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، دون أن يفصح عن تفاصيل أخرى ، وهو ما أثار الجدل بين المغردين ممن توقعوا أن يكون القرار بخصوص زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن ، فيما تكهن آخرون أن يكون له علاقة بالهيئة العامة للرياضة ، وتمنى نشطاء آخرون أن يتعلق الأمر بنادي الهلال .