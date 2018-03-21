” آل الشيخ ” يصدر قرارا هاما
أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة ، المستشار تركي آل الشيخ ، عن إصداره قرارًا هاماً ، اليوم الأربعاء .
ودعا ” آل الشيخ ” الجميع لترقب الخبر ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، دون أن يفصح عن تفاصيل أخرى ، وهو ما أثار الجدل بين المغردين ممن توقعوا أن يكون القرار بخصوص زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن ، فيما تكهن آخرون أن يكون له علاقة بالهيئة العامة للرياضة ، وتمنى نشطاء آخرون أن يتعلق الأمر بنادي الهلال .
ساري الليــــــــــل[ عدد التعليقات: 368 ] نشر منذ 2 ساعتين
فرج الله قريب نشوووووووووووووووف بكره
ربيعان[ عدد التعليقات: 78 ] نشر منذ 2 ساعتين
ان شاء الله اعلان استقالته
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 435 ] نشر منذ 48 دقيقة
السماح للحريم يلعبن كوره
حنا هاليومين مالنا سالفه الا الحريم وكيف نصير منفتحين اكثر وطبعا وفق الضوابط الشرعيه الفلاويه
عبدالله[ عدد التعليقات: 620 ] نشر منذ 14 دقيقة
انت مثال لمن نشأ وهو يظن انه مركز الكون. كلما رأيت تركي آل الشيخ تذكرت قول الشاعر:
ملئ السنابل تنحني بتواضعٍ…والفارغات رؤسهن شوامخُ