” تطوير التعليم القابضة ” تعلن 379 وظيفة شاغرة في تخصصات متنوعة
أتاحت شركة تطوير التعليم القابضة ، 379 وظيفة تعليمية وصحية وإدارية شاغرة للمواطنين ، من حمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات ؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من مكة المكرمة ، والدمام ، والجبيل ، وبريدة .
وأشارت الشركة ، إلى أن الوظائف المتاحة على مسمى :
– مدير مركز التربية الخاصة (عدد 4 وظائف).
– أخصائي تربية خاصة (عدد 25 وظيفة).
– أخصائي تدخل مبكر (عدد 25 وظيفة).
– أخصائي توحد (عدد 25 وظيفة).
– أخصائي اضطرابات سلوكية (عدد 25 وظيفة).
– أخصائي إعاقة ذهنية (عدد 25 وظيفة).
– أخصائي تعدد العوق (عدد 25 وظيفة).
– أخصائي علم نفس إكلينيكي (عدد 25 وظيفة).
– أخصائي اجتماعي (عدد 25وظيفة).
– أخصائي علاج وظيفي (عدد 25 وظيفة).
– أخصائي علاج طبيعي (عدد 25 وظيفة).
– أخصائي اضطرابات نطق وتخاطب (عدد 25 وظيفة).
– أخصائي سمعيات (عدد 25 وظيفة).
– أخصائي بصريات (عدد 25 وظيفة).
– أخصائي علاج بالفن (عدد 25 وظيفة).
– أخصائي تحليل سلوكي تطبيقي (عدد 25 وظيفة).
ولفتت الشركة ، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني التوظيفي ، وذلك بدءًا من 18 مارس الجاري ، وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة ، يرجى الدخول ( هنـــــــــــا ) .
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