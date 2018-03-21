” تطوير التعليم القابضة ” تعلن 379 وظيفة شاغرة في تخصصات متنوعة

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة تطوير التعليم القابضة ، 379 وظيفة تعليمية وصحية وإدارية شاغرة للمواطنين ، من حمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات ؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من مكة المكرمة ، والدمام ، والجبيل ، وبريدة .

وأشارت الشركة ، إلى أن الوظائف المتاحة على مسمى :

– مدير مركز التربية الخاصة (عدد 4 وظائف).

– أخصائي تربية خاصة (عدد 25 وظيفة).

– أخصائي تدخل مبكر (عدد 25 وظيفة).

– أخصائي توحد (عدد 25 وظيفة).

– أخصائي اضطرابات سلوكية (عدد 25 وظيفة).

– أخصائي إعاقة ذهنية (عدد 25 وظيفة).

– أخصائي تعدد العوق (عدد 25 وظيفة).

– أخصائي علم نفس إكلينيكي (عدد 25 وظيفة).

– أخصائي اجتماعي (عدد 25وظيفة).

– أخصائي علاج وظيفي (عدد 25 وظيفة).

– أخصائي علاج طبيعي (عدد 25 وظيفة).

– أخصائي اضطرابات نطق وتخاطب (عدد 25 وظيفة).

– أخصائي سمعيات (عدد 25 وظيفة).

– أخصائي بصريات (عدد 25 وظيفة).

– أخصائي علاج بالفن (عدد 25 وظيفة).

– أخصائي تحليل سلوكي تطبيقي (عدد 25 وظيفة).

ولفتت الشركة ، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني التوظيفي ، وذلك بدءًا من 18 مارس الجاري ، وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة ، يرجى الدخول ( هنـــــــــــا ) .