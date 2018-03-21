ريال مدريد يعرض 60 مليون يورو لضم أليسون بيكر

طلال الغامدي(صدى):

أفادت مصادر صحفية، أن نادي ريال مدريد الإسباني، يتحضر لتقديم عرض قيمته 60 مليون يورو لضم البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى فريق روما الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

قال أليسون، عن الأنباء التي تشير إلى رغبة الريال في ضمه: ” لا يُمكن إنكار هذا، أنا سعيد بتلقّي مثل هذه الأخبار لأنها تعني أنني أؤدي عملي بشكل صحيح وسعيد أكثر أنها تأتي من ريال مدريد ” .

وانضم أليسون لصفوف روما، في صيف 2016، قادمًا من إنترناسيونال البرازيلي، وخاض 51 مباراة بقميص الجيلاروسي حتى الآن، وحافظ على نظافة شباكه في 20 مباراة.