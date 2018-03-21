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جمعية تحفيظ القرآن بالجبيل تعلن وظائف إدارية شاغرة

جمعية تحفيظ القرآن بالجبيل تعلن وظائف إدارية شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالجبيل ، مجموعة من الوظائف الإدارية الشاغرة للمواطنين ؛ وذلك للعمل دوام كامل ” فترتين” ، بمقر الجمعية في محافظة الجبيل .

وأشارت الجمعية ، إلى أن الوظائف المتاحة وفق المسميات والشروط التالية :

1- مدير الشؤون التعليمية: بكالوريوس دراسات قرآنية مع خبرة 5 سنوات، وحفظ ما لا يقل عن 15 جزء، ودورات في أسس التقويم.

2- مبرمج حاسب آلي: بكالوريوس حاسب آلي وبرمجة مع خبرة 3 سنوات، والاحترافية في إدارة قواعد البيانات باستخدام (SQL)، وحضور دورات وبرامج تدريبية في مجال نظم المعلومات.

3- مدير العلاقات العامة والإعلام: ماجستير في مجال العلاقات العامة مع خبرة لا تقل عن سنتين، أو بكالوريوس مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

4- مدير إدارة تنمية الموارد المالية: ماجستير أو بكالوريوس في مجال التسويق، ومعرفة برامج وخدمات الجمعية، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال التنمية.

5- مشرف شؤون موظفين: بكالوريوس إدارة أعمال مع خبرة سنتين، أو دبلوم مع خبرة 4 سنوات، وحضور دورات في مجال التخصص.

ولفتت الجمعية ، إلى أنه على الراغبين في التقديم ، أن يرسلوا السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي : [email protected]

 


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