نيمار يختار المدرب الجديد لباريس سان جيرمان

نواف السالم(صدى):

سافر ناصر الخليفي، رئيس النادي الفرنسي، في وقت سابق، إلى البرازيل، من أجل الاطمئنان على حالة نيمار، بعد إجراء العملية الجراحية.

وتناقش الخليفي مع نيمار، حول مستقبله في باريس، وتطرقا للحديث عن هوية المدرب، الذي سيخلف أوناي إيمري، في الموسم المقبل.

وطلب نيمار من رئيس سان جيرمان، التعاقد مع إنريكي، مدربه السابق في برشلونة، في حين يفضل تياجو سيلفا، قائد الفريق، التعاقد مع كارلو أنشيلوتي.

وكشفت مصادر أن إدارة سان جيرمان، تفاضل بين الأرجنتيني دييجو سيميوني، والإيطاليين أنطونيو كونتي وكارلو أنشيلوتي، بالإضافة إلى الإسباني لويس إنريكي.

ولا يزال الخليفي، لم يتخذ أي قرار بشأن المدرب الجديد، ولكنه سيحاول إرضاء نيمار بكافة الوسائل، لكي يصرف النظر عن فكرة الرحيل عن حديقة الأمراء.