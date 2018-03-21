بالفيديو.. مواطنون يعترضون رجل أمن اثناء مطاردة مشتبه

خالد الظفيري(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يوضح هجوم مجموعة من المواطنين بالكويت ، على رجال الأمن .

وأظهر المقطع ، المواطنين وهم يحومون حول مركبة رجال الأمن ، محاولين التشويش عليها ، أثناء محاولتهم إيقاف أحد المشتبهين .