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بالفيديو.. مواطنون يعترضون رجل أمن اثناء مطاردة مشتبه

بالفيديو.. مواطنون يعترضون رجل أمن اثناء مطاردة مشتبه
خالد الظفيري(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يوضح هجوم مجموعة من المواطنين بالكويت ، على رجال الأمن .

وأظهر المقطع ، المواطنين وهم يحومون حول مركبة رجال الأمن ، محاولين التشويش عليها ، أثناء محاولتهم إيقاف أحد المشتبهين .


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