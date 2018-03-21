بالفيديو.. مواطنون يعترضون رجل أمن اثناء مطاردة مشتبه
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يوضح هجوم مجموعة من المواطنين بالكويت ، على رجال الأمن .
وأظهر المقطع ، المواطنين وهم يحومون حول مركبة رجال الأمن ، محاولين التشويش عليها ، أثناء محاولتهم إيقاف أحد المشتبهين .
فيديو / يوضح هجوم مجموعة من المواطنين على رجال الأمن لدى محاولتهم إيقاف أحد المستهترين. pic.twitter.com/U0nplmfgO2
— المجلس (@Almajlliss) ٢٠ مارس، ٢٠١٨
( ابوفهد ) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 44 دقيقة
والله ضاعت هيبة الامن
((ابوفهد)) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 42 دقيقة
والله بغبسه