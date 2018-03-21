” المنيع ” يوضح حكم رقص المرأة لزوجها
أوضح عضو هيئة كبار العلماء ، الشيخ عبدالله المنيع ، الحكم الشرعي لرقص المرأة إلى زوجها ، لافتًا إلى أنه أمر مباح .
وأشار ” المنيع ” إلى أن رقص المرأة طالما كان لزوجها لا يخالف الضوابط الشرعية ، موضحًا أنه لا حرج على الزوجة ، إذا تعلق الأمر برغبة زوجها في ذلك .
ابن طابة[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 3 ساعات
الزوج شاف فرحها فما بالك برقصها.
ملحووووس زمانه[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
اجل معناته الاغاني مباحه والا وش بترقص على اناشيد
ساري الليــــــــــل[ عدد التعليقات: 368 ] نشر منذ 2 ساعتين
جزاك الله خير يالشيخ بسيطه بس رقص
محمد[ عدد التعليقات: 2377 ] نشر منذ 2 ساعتين
مجلس الشوري يفتي عن لسان المفتي والمنيع يفتي بشي شخصي بين الزوج والزوجه الدنيا غريبه
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 435 ] نشر منذ 46 دقيقة
ماقلت لنا ياشيخ ترقص على ايش اغاني والا شيلات والا وطني العزيز وطني العزيز وهل احب سواه
عشان نعرف الحلال من الحرام
ترانا حريصين على الضوابط الشرعيه هاليومين
بنت ابوي[ عدد التعليقات: 103 ] نشر منذ 35 دقيقة
الزوج يغني والحرمه ترقص عشان مايدخل ف تحريم الاغاني
والاطفال المؤثرات الصوتيه😅😅