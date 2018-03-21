” المنيع ” يوضح حكم رقص المرأة لزوجها

عادل الحربي(صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء ، الشيخ عبدالله المنيع ، الحكم الشرعي لرقص المرأة إلى زوجها ، لافتًا إلى أنه أمر مباح .

وأشار ” المنيع ” إلى أن رقص المرأة طالما كان لزوجها لا يخالف الضوابط الشرعية ، موضحًا أنه لا حرج على الزوجة ، إذا تعلق الأمر برغبة زوجها في ذلك .