متحدث الخارجية الأمريكية: لا نستطيع حل الأزمة السورية بمفردنا

واشنطن(صدى):

قال ” ناثان تك ” المتحدث باسم الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط, أن الملف السوري معقد للغاية, وأن أمريكا لا تستطيع أن تحل هذه الأزمة بمفردها, وأشار إلى أنه ” كما يقال باللغة العربية يد واحدة لا تصفق , وأمريكا بمفردها لا تستطيع أن تحل الأزمة السورية, نحن نحتاج الي شركاء في المنطقة ” .

وأضاف ” ناثان ” في مداخلة هاتفية في برنامج ” يا هلا ” , أنه سيتم طرح هذا الملف اثناء زيارة ولي العهد إلى واشنطن, كما أثنى على الجهود العظيمة التي تقوم لها المملكة في هذا المكان.

وأوضح المتحدث الأمريكي, أن الأولوية الأمريكية في سوريا هي القضاء على تنظيم داعش, موكداً أن الحكومة الأمريكبة ليس لها آي نشاطات في مدينة عفرين, وأن الحكومة تريد إعادة التركيز على داعش.

وأشار ” تك ” , أن أمريكا تستنكر ما يحدث بالغوطة الشرقية من قصف على المدنيين, وتشعر بالقلق بخصوص الوضع الإنساني المؤسف هناك, مندداً بما تقوم به قوات الأسد والغطاء الروسي العسكري.

وعلق على العملية التركية في سوريا, بأن أمريكا تخشى أن تشتت العملية التركية الهدف الأساسي لهم وهو الحرب على داعش والقضاء عليها.