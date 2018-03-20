3 خطوات لرعاية مرضى الزهايمر داخل المستشفى

أماني الغامدي(صدى):

أكدت مجلة ألمانية، اليوم الثلاثاء، على أن الإقامة في مستشفى يمكن أن تكون غير مريحة لمريض الزهايمر.

وطالبت المجلة عائلة المريض بضرورة نقل الأشياء المألوفة له مثل الوسادات أو صور الأطفال والأحفاد للمستشفى مع المريض أيضاً.

وأوضحت أهمية ذلك بأنه يمكن من خلال هذه الأشياء جعل الغرفة في المستشفى تبدو مألوفة إلى حد ما بشكل أكبر بالنسبة للمريض.

وشددت المجلة على ضرورة زيارة المريض في المستشفى بصورة متكررة، لافتة إلى أنه من الأفضل الاستعانة بأفراد العائلة والأقارب في هذا الأمر، كي يحظى المريض كثيراً بزيارة أشخاص مألوفين بالنسبة له.